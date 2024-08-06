¿A qué edad se debe empezar a usar bótox? El efecto preventivo no es igual para todas

Video ¿El bótox ayuda a superar la depresión? Sí lo hace y la ciencia explica cómo

Métodos para prevenir o reducir las arrugas hay muchos: naturistas, pasados de generación en generación, cosméticos y dermatológicos. Sin duda, uno de los más populares es el uso del bótox o toxina botulínica, pero, ¿realmente sabes qué es y cuál es la mejor edad para empezar a usarlo? A continuación, una guía básica sobre lo que hay que saber de este procedimiento estético.

¿Qué es el bótox y para qué sirve?

Bótox es, en realidad, el nombre de una marca registrada de toxina botulínica, el ingrediente activo de la sustancia que se inyecta en los pacientes. Actualmente, se le dice ‘bótox’ de manera coloquial a prácticamente cualquier producto con este ingrediente.

La toxina botulínica es una neurotoxina derivada de una bacteria llamada C. botulinum. Si bien esta puede ser peligrosa en ciertos contextos, la sustancia inyectable es completamente segura. Sirve para paralizar ciertos músculos del cuerpo, lo que trae diversos beneficios a la salud o estética.



El bótox no solo sirve para prevenir o reducir arrugas. También funciona como tratamiento médico para espasmos musculares, migrañas, sudoración excesiva e incontinencia urinaria. Algunas novedosas teorías proponen, incluso, que podría ser parte del tratamiento contra la depresión.

Así es como el bótox reduce las arrugas

La toxina botulínica bloquea las señales nerviosas responsables por la contracción de los músculos, provocando que se relajen. De esta manera, las arrugas son menos notorias al aplicar bótox.

Hay que notar que el efecto no es permanente: suele durar entre 3 y 4 meses, aunque en algunas personas, puede llegar hasta los 6 meses.

¿A qué edad empezar a ponerse bótox? La realidad del ‘babybotox’

Desde hace algunos años, se popularizó la idea de usar bótox de manera ‘preventiva’. Es decir, no solo para disminuir la apariencia de las arrugas, sino para prevenirlas del todo. De esta manera, aumentaron los casos de jóvenes en sus 20s inyectándose la famosa toxina. Esta tendencia se ganó los nombres de ‘babybotox’, bótox preventivo, entre otros.

Lo cierto es que no hay una edad específica a la que se recomiende el uso de toxina botulínica, aunque se desaconseja en menores de 25 años. Los dermatólogos recomiendan valorar cada caso de manera personalizada, ya que la salud de piel, fuerza en los músculos, cuidado personal, genética, entre otros factores, determinan a qué edad empiezan a salir y notarse las arrugas.

Lo que sí hay es una señal muy clara de cuándo es momento de inyectarse bótox: si se notan arrugas al estar con la cara completamente relajada.



Diversos expertos resaltan que el uso constante de bótox, en realidad, puede envejecer los músculos faciales más rápido, por lo que hay que valorar cada caso con un especialista.

Cuéntanos en los comentarios si te interesa probar este ‘arreglito’ estético.