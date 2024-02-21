¿Se mojó tu iPhone? Apple advierte que no debes ponerlo en arroz o podrías dañarlo más
Si corres por una bolsa de arroz después de mojar tu iPhone, ¡detente! Apple explica por qué esta práctica no funciona y cómo podría dañar pequeñas partículas de tu dispositivo
Sí, también somos de la generación que creía que poner tu iPhone en una bolsa de arroz inmediatamente después de mojarlo lo salvaría. No podríamos estar más equivocados. Apple ha aclarado que esta práctica es un error que podría dañar más tu dispositivo. Cuando tu celular se moja, es importante que sigas un par de consejos para evitar daños permanentes.
Te explicamos qué pasa cuando tu iPhone se moja, por qué se ha popularizado el método del arroz y te damos las recomendaciones oficiales de Apple para estos casos.
¿Qué pasa cuando tu iPhone se moja?
Lo más obvio es que el agua puede penetrar en los circuitos internos, causar corto y daños permanentes en sus componentes. La reacción inmediata de muchos es rescatar el celular y secarlo con una toalla para después ponerlo en un recipiente o bolsa con arroz por algunos días.
Pero esta técnica, realmente es un mito. Se cree que, al meter el dispositivo en arroz, los granos absorberán la humedad y secarán el dispositivo. Esta idea viene de la capacidad de este ingrediente para absorber agua, lo que llevó a muchas personas a creer que puede hacer lo mismo con tu teléfono.
Alerta de detección de líquido
Si tu iPhone muestra una alerta indicando la detección de líquido en la conección Lightning o USB-C, o en el cable o accesorio, significa que no podrás cargarlo hasta que todo esté seco. Esto ayudará para proteger tu teléfono.
Las alertas varían desde "Carga no disponible" cuando se detecta líquido al conectar un cargador, hasta "Líquido detectado" en los conectores. Cargar el iPhone con estas áreas humedas puede causar corrosión y daños permanentes.
Aunque no se recomienda cargar el dispositivo cuando está mojado, si tienes una emergencia puedes saltarte esta alerta. Como alternativa, el uso de un cargador inalámbrico es seguro, siempre y cuando la parte trasera del iPhone esté seca antes de colocarlo en un cargador Qi-certificado.
Esta alerta de detección de líquido está disponible en el iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, or posteriores.
¿El arroz funciona o no?
La verdad es que poner el iPhone en arroz no funciona. Aunque sí puede absorber algo de humedad exterior, no es capaz de extraer el líquido de los componentes internos del teléfono. Además, puede dejar residuos o partículas que podrían ingresar en el dispositivo y causarle más daño, no solo a tu aparato sino también a tu cartera.
3 recomendaciones de Apple cuando tu iPhone se moja
Si tu iPhone o accesorio se moja, Apple sugiere seguir estos pasos para minimizar los daños:
#1 Desconecta el cable
Desconecta tu iPhone y el otro extremo del cable del adaptador o accesorio. No reconectes el cable hasta que ambos estén completamente secos.
#2 Sécalo
Golpea suavemente tu iPhone contra tu mano con el conector hacia abajo para eliminar el exceso de líquido. Deja tu dispositivo en un área seca con algo de flujo de aire.
#3 Intenta cargarlo
Después de 30 minutos, intenta cargarlo con un cable Lightning o USB-C o conectándolo a un accesorio. Si ves la alerta de líquido nuevamente, déjalo en un área seca con flujo de aire hasta por un día.
Si está seco, pero no carga, desconecta y vuelve a conectar el cable y el adaptador. Esto te ayudará a saber si el problema es una mala conexión.
Esto es lo que nunca debes hacer después de que tu iPhone se moja, de acuerdo con Apple
- No uses fuentes de calor externas ni aire comprimido para secar tu iPhone.
- No insertes objetos extraños, como hisopos o toallas de papel, en el conector.
- No pongas tu iPhone en una bolsa de arroz. Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen tu iPhone.
Si bien el consejo de poner el iPhone en arroz está bien intencionado, no es la solución recomendada por Apple. Seguir las pautas oficiales de la compañía y evitar métodos caseros puede ser la diferencia entre salvar tu dispositivo o causarle daños irreparables.
Si tienes dudas, lo mejor es consultar a un profesional autorizado por Apple para el manejo de tu iPhone mojado.
