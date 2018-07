Ya viste a J Balvin en pijama pero ¿te fijaste en sus sneakers (de mujer)?

No es la primera vez que lo vemos usando una pijama. Ha usado de LV y de Gucci y para su presentación en PJ se decantó por uno de Valentino. Pero en esta ocasión, el complemento fue lo que nos llamó la atención: Balvin eligió unos cotizadísimos sneakers negros de Louis Vuitton creados específicamente para chicas por su “toque femenino” (según lo explica la marca en su sitio).

Es así que Balvin vuelve a sorprender rompiendo los estereotipos no solo con su música si no también con sus elecciones estilísticas de alto costo. Ya lo había dicho en entrevista a Univision Entretenimiento: "no es que no me gustaran las grandes marcas, es que no me las podía comprar", aseguró.

Camisa de pijama $925 Esta camisa pertenece a la marca Valentino con estampado de estrellas de colores sobre fondo negro en seda. Está hecha en seda con seis botones y vivos en blanco, manga larga y bolsillo en el pecho. Hecha en Italia.

Pantalón de pijama $1,040 Los pantalones también están confeccionados en seda 100%, con elástico en la cintura y bolsillos traseros. Además tiene vivos en blanco sobre los bolsillos laterales y la valenciana. Todo hecho en Italia.

Sneakers $1,090 Los futurísticos Archlight de la marca francesa Louis Vuitton son la competencia de las cotizadas Balenciaga. Con un toque “delicado y femenino”, los tenis están pensado para incluir a las mujeres en la tendencia de los enormes y pesados sneakers. Tienen una suela con arco marcado, lengueta extralarga y corte alrededor del tobillo.

Thumbnail de Catalina Salazar. IMÁGENES: Grosby.