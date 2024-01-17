Conoce el significado de los colores para decidir cómo pintar tu casa, algunos afectan tu energía

Los colores tienen su propia vibración. Más allá de lo escéptica que seas, puedes comprobar su poder dependiendo de cuál elijas y el sitio donde lo utilices. Te sorprenderás al sentir los efectos de cada color al entrar a cada área de tu casa, pues estos influyen casi de inmediato en tu estado de ánimo y físico.

Para evitar que afecten tu bienestar, te decimos qué es lo que cada color transmite en tu hogar y elijas el correcto a la hora de decorar.

Significado de los colores en la casa: ¿qué transmiten realmente?

Te hemos preparado una lista de qué significan los colores más populares y cómo afectan tu energía en casa. Consúltala antes de pintar las paredes de tus cuartos, baños, cocina y sala.

Naranja



Este color se asocia con la creatividad. Es alegre y jovial, y un buen aliado para pintar la casa si quieres que te aporte energía y vitalidad. Al ser vibrante es ideal para utilizarlo en las áreas sociales como la sala de estar. Transmite entusiasmo y sociabilidad, haciendo que el espacio se sienta más acogedor y estimulante para la plática.

Azul profundo



Este tono es perfecto para las personas que buscan un ambiente relajado para concentrarse. El azul profundo es un color que representa serenidad y estabilidad. Es perfecto para utilizarlo en tu dormitorio o en tu espacio de lectura o meditación. ¡Sentirás la calma!

Verde



Es el color de la naturaleza y justamente como en ella todo crece en abundancia. Por lo que aumenta tu vibración y la de tu hogar. También simboliza renovación. Si quieres riqueza en casa y conectar con tus talentos, apuesta por el verde. Utilízalo en tu estudio u oficina para equilibrar las energías.

Púrpura claro



Este tono suave es ideal para espacios creativos, ya representa la creatividad y la espiritualidad. El significado del color lila o púrpura claro es muy poderoso, pues significa la unión entre las personas. Te ayudará a enfocarte en resolver conflictos emocionales. Puede ser una excelente opción para un taller de arte o una sala de música

Azul claro o celeste



Es el color de la armonía, de la quietud, y es perfecto para propiciar un ambiente tranquilo libre de problemas y obstáculos. Es perfecto para usar en baños o los cuartos de los niños, ya que crea una atmósfera muy relajante.

Colores para la elegancia, energía positiva y protección

Rojo



El rojo puede ocasionar excitación, por lo que tienes que utilizarlo con moderación. Es cierto que ciertos detalles en la decoración puede aumentar la energía y el entusiasmo en un nivel sano. También es un color que evoca la elegancia y pasión. Sin embargo, pintar todo el ambiente de rojo te puede hacer sentir alterada e irritable. Te recomendamos utilizar detalles en el comedor o la sala para crear un ambiente sofisticado y dinámico.

Amarillo



Este tono incrementa la concentración. Te sentirás ágil y hasta puede que pienses que de pronto te has vuelto más inteligente. Este color es muy alegre y luminoso, por lo que atrae la energía positiva y motiva a las personas a mantener largas charlas. Aplicarlo en la cocina o el comedor hará que se sientan cálidos y acogedores.

Rosa



El r osa está asociado con el corazón, con el amor tierno y suave. Es perfecto para pintar cualquier ambiente en el que desees sentirte como entre algodones. Además, es un color que aleja las malas vibras. Pintar una habitación de este tono, como una sala de estar, creará un ambiente de armonía y amabilidad.

Verde oscuro



Este color está relacionado con la sanación, promueve un estado de salud óptimo, jovial y proporciona bienestar general y equilibrio.

Rojo oscuro o granada



Se utiliza mucho para facilitar la expresión de las emociones cuando se encuentran bloqueadas. Es un color pasional que incita a cuidar el cuerpo.

Al decidir qué color pintar cada área de tu casa, considera el propósito de la habitación y el ambiente que deseas crear. Experimenta con diferentes colores y combinaciones para encontrar la paleta perfecta que refleje tu estilo y personalidad.

¿Ya te has decidido? ¿De qué color pintarás tu casa?

