Barbie lanza su primera muñeca ciega y nos da una hermosa lección de inclusión

En un mundo lleno de diversidad, es fundamental promover la inclusión y la representación en todos los ámbitos posibles. Una de las iniciativas más destacadas en este sentido es el reciente lanzamiento de una muñeca Barbie ciega, como parte de la colección Fashionistas de Mattel.

Este esfuerzo no solo pretende ampliar las historias que los niños pueden contar a través del juego, también ayudar a que muchos se vean reflejados en los juguetes que usan. Además, busca educar a los más jóvenes sobre la diversidad funcional y fomentar un entorno más inclusivo desde una edad temprana.

Instagram @barbie Imagen Instagram @barbie



Para crear esta muñeca, Mattel colaboró con la Fundación Estadounidense para Ciegos y se aseguró de que cada detalle representara fielmente a una persona con discapacidad visual.

PUBLICIDAD

Desde el diseño de la muñeca hasta sus accesorios, como un bastón blanco con rojo y gafas de protección para la luz, todo fue pensado para proporcionar una experiencia de juego inclusiva y realista. La Barbie también cuenta con articulaciones en los codos para que el uso del bastón sea más auténtico y su empaque incluye el nombre en braille, lo cual hace que el juguete sea más accesible.

Instagram @barbie Imagen Instagram @barbie



Con más de 175 productos, la línea Barbie Fashionistas ha sido pionera en la inclusión, y ha presentado muñecas con una amplia variedad de características físicas y condiciones.

La introducción de la muñeca ciega no es un esfuerzo aislado. En 2023, Mattel presentó su primera muñeca Barbie con síndrome de Down, lo que le valió el premio a la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa del Año por la Toy Association.

En 2024, la compañía se asoció con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para desarrollar una Barbie negra con estas características. Esta muñeca fue diseñada con una atención meticulosa en los detalles, desde una cara más redonda, orejas pequeñas, un puente nasal plano hasta los ojos en forma de almendra con puntos blancos en el iris.

Imagen Instagram @barbie



Además, su cabello trenzado y su atuendo con colores azul y amarillo representan la conciencia sobre el síndrome de Down.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Barbie con la autoexpresión y la diversidad, al mostrar que la inclusión puede y debe ser una parte integral de la industria del juguete.

Imagen Instagram @barbie

Al ofrecer muñecas que representan a personas con diversas discapacidades y condiciones, Barbie no solo inspira a los niños, sino que también fomenta una mayor comprensión y aceptación de la diversidad en el mundo que los rodea.

PUBLICIDAD

Esta evolución en el diseño de juguetes ayuda a construir una sociedad más empática y respetuosa, donde cada individuo es valorado por sus características únicas.