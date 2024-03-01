Eclipse y luna de gusano: Los eventos astronómicos más importantes de marzo 2024 con rituales

Un eclipse lunar y la Luna de Gusano de marzo 2024 se perfilan para ser solo los eventos astronómicos más esperados del año. Esto debido a que los fenomenos coincidirán entre sí. Pero esto no será lo único que ocurrirá en el universo durante este mes. Si eres un amante de la astronomía o simplemente te gusta mirar el cielo, te hemos preparado una lista para que comiences a marcar ten tu agenda aquellos que no te quieres perder.

Agenda de eventos astronómicos marzo 2024

¡Comienza a marcar tu calendario! Estas son las fechas en las que debes mirar el cielo.

Sábado 2: Este sábado de marzo será la última aparición de Venus antes del amanecer.

Martes 6: Mercurio se verá en el horizonte después del atardecer.

Viernes 8: Se formará un triángulo entre la luna menguante, Venus y Marte.

La luna estará más cerca de la tierra

Domingo 10: La luna estará en su punto más cercano a la Tierra a las 3:05 AM EDT. Su posición hará que se vea más grande y brillante, aunque el efecto es sutil.

Más tarde a las 5 AM EDT, el satélite se alineará entre la Tierra y el Sol dando paso a su fase de Luna Nueva, y no es visible desde la Tierra. Dado que dos horas antes se producirá el perigeo lunar, se le considera “Súper Luna”, a pesar de no estar en su fase total.

Miércoles 13: Júpiter aparecerá cerca de la luna creciente.

Las pleyades acompañarán a la Luna

Jueves 14: Las Pléyades o Siete Hermanas aparecerán junto a la Luna creciente. Este cúmulo estelar y el satélite terrestre se desplazarán juntos a través del cielo hasta que la Luna se ponga en el horizonte noroeste alrededor de las 12:50 AM del día siguiente. ¡Una vista que te dejará boquiabierto!

¡Llega la primavera!

Martes 19: Llega el equinoccio de primavera 2024 a las 11:06 PM EDT. Este evento marca el inicio oficial de la primera estación del año en el hemisferio norte. Es el momento en que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración.

Jueves 21: Conjunción de Saturno y Venus antes del amanecer.

Eclipse y Luna de Gusano marzo 2024

Sábado 25: el cielo nocturno se adornará con la Luna de Gusano, un nombre que se le da a la luna llena de marzo y que coincide con la aparición de las primeras lombrices de tierra del año, señalando el despertar de la primavera.

Sin embargo, también tendrá lugar el eclipse penumbral lunar, donde el satélite pasará a través de la penumbra de la Tierra, creando un espectáculo visual sutil pero notable. Será visible en América, África, Australia (este) y Europa (oeste).

Desde la sutil belleza de un eclipse penumbral hasta la significativa Luna de Gusano y el equinoccio de primavera, marzo de 2024 se perfila como un mes de profunda observación astronómica y reflexión cultural.

Estos eventos nos recuerdan la maravilla del cosmos y nuestro lugar dentro de él, invitándonos a mirar hacia el cielo con asombro y anticipación.