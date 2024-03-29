¿Te salen padrastros en las uñas? Descubre cómo eliminarlos para siempre

Seguramente alguna vez en la vida tú o alguien que conoces ha sufrido de los terribles y odiados padrastros. Esos diminutos y molestos pellejitos o cueritos que, si no se cuidan adecuadamente, se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza. A continuación te diremos por qué salen, cómo eliminar los padrastros en las uñas y te daremos los mejores tips para que nunca tegas que lidear con ellos nuevamente.

¿Por qué salen los padrastros en las uñas?

Blanca Esteche, manicura de Cutex Professional, explica que los padrastros son esos pellejitos que se endurecen y se desprenden de la cutícula que rodea las uñas. Si la piel de esta zona está débil o deshidratada, aumenta la posibilidad de tenerlos.

Otras de las razones por las que salen es por morderse las uñas, un hábito muy común que lejos de hacer que tus manos luzcan desarregladas, tienen consecuencias en la salud de tu piel, por ejemplo, infecciones cutáneas originadas por dejar una herida expuesta.

¿Cómo prevenirlos?

Como mencionamos anteriormente, los padrastros surgen debido a que la piel que rodea las uñas está deshidratada. Ante esto, el remedio más favorecedor es mantener la piel muy bien hidratada.

Lava tus manos con jabones que sean gentiles con tu piel, es decir, que no la resequen o la irriten.

Cada que laves tus manos aplica un poco de crema hidratante aún con la piel húmeda. El producto formará una capa que evitará que el agua que absorbió tu piel se evapore.

Aplica en tus cutículas un poco de aceite de coco o de almendras y da un suave masaje.

Utiliza guantes para realizar las actividades del hogar donde ocupes jabón, detergente o cloro.

Remedio para eliminar los padrastros

Estos cueritos, además de darle a tus manos un aspecto descuidado, pueden acarrear heridas leves y enfermedades cutáneas. De ahí la importancia de deshacerte de ellos lo antes posible y evitar que vuelvan a aparecer. Así es como puedes conseguir quitar los padrastros:

Lava muy bien tus manos antes de iniciar esta rutina.

Desinfecta y esteriliza el material que vas a utilizar(corta uñas, alicate, tijeras, lima).

Pon a hervir 1 taza de agua con una cucharada de sal. Espera a que enfríe.

Sumerge el o los dedos con padrastros durante un minuto para ablandar la cutícula, así al intentar quitar el padrastro, no te rasgarás la piel sana.

Corta el padrastro y evita jalarlo.

Lava tus manos con jabón y seca muy bien.

Aplica una crema súper humectante y da un ligero masaje a las cutículas.

Bebe mucha agua. Los padrastros salen por tener la piel deshidratada.