17 tatuajes para honrar a esa persona que está en el cielo y su hermoso significado

El cuerpo es un lienzo en blanco y los tatuajes son la expresión perfecta para adornarlo. Ya sea que elijas un diseño minimalista, en pareja o que te recuerde a tu infancia, son perfectos para plasmar en la piel todo que aquello que te representa y tiene un significado especial para ti.

Pero también, tatuarse es una maravillosa opción para honrar a esa persona que está en el cielo, pero que tiene un lugar muy especial en nuestro corazón. Y es que los tatuajes conmemorativos ofrecen una forma especial, profunda y personal de expresar nuestro duelo y amor eterno por esa persona o ser querido que ya no está con nosotros.

Por ello, te mostramos 17 ideas con diseños de tatuaje para que cada vez que lo mires recuerdes que hay alguien en el cielo que está cuidando de ti. Son hermosos, femeninos y con un poderoso significado. ¡Te encantarán!

17 ideas de tatuajes para honrar a un ser querido y su poderoso significado

#1 Un electrocardiograma



Hace referencia a un procedimiento médico que mide la actividad eléctrica del corazón. En el mundo del tatuaje significa amor, maternidad, esperanza y el ciclo de la vida. Su sencillez lo convierte en uno de los diseños más significativos y profundos que existen.

Uno de los mejores lugares más populares para tatuarse un electrocardiograma es en la zona de la muñeca pues lucirá elegante, femenino y con mucho estilo.

#2 Un gesto para la eternidad



No hay nada mejor para recordar a un ser querido, que un tatuaje que se inspire en una de sus creaciones. No importa si es un dibujo, una fotografía o un gesto característico de su personalidad, es la opción ideal para llevar una muestra de su talento en la piel.

#3 Tu mejor amigo



No hay nada más doloroso que la pérdida de una mascota. Si quieres recordar su hermosa existencia con un diseño emotivo y adorable, este tatuaje es justo lo que estás buscando. Escoge una imagen que refleje toda su bondad y nobleza. Luce espectacular y adorable, ¿no lo crees?

#4 Una mariposa



Las mariposas simbolizan la evolución, la metamorfosis y el ciclo de la vida. Acompaña este diseño con sus flores favoritas o aquellas que te recuerden a esa persona. En blanco y negro luce muy elegante y artístico. Ideal para quienes buscan un tattoo delicado, sencillo y con toques minimalistas.

Puedes jugar con las alas de este precioso insecto y elegir una opción que plasme tu personalidad. La técnica hiperrealista es perfecta para acompañar este tipo tatuajes de mariposa. Sólo asegúrate de que tu tatuador/a, se especialice en dicha corriente artística.

#5 Su flor favorita



Si esa persona llenaba tu vida de alegría, luz y energía positiva, este diseño te encantará. Las flores simbolizan la libertad, la frescura y toda la naturaleza que nos rodea. Escoge su favorita y llévala muy cerca del corazón. Por lo general, los tulipanes son utilizados para representar un amor que perdurará por la eternidad.

#6 Círculo Zen



Este elegante diseño simboliza el universo, la iluminación y la fuerza interior para seguir adelante. En la cultura budista, hace referencia al valor de la vida y la liberación del espíritu. Acompaña este tatuaje con su nombre escrito en letra cursiva.

#7 Por siempre



Al elegir esta frase, ten por seguro que tu corazón siempre estará con esa persona tan especial para ti, al igual que este tatuaje.

#8 Siluetas



Busca una fotografía que te transporte a un momento especial y enmarcala en tu piel con esta original técnica. Es un hermoso diseño que te acompañará por el resto de tu vida. Recuerda a tu mejor amigo, abuelita, hermano, mamá o papá con un tatuaje que sea fiel a su esencia.

#9 Su inicial



Una de las formas más sencillas y bonitas de demostrar tu amor y respeto, es llevando su inicial en un lugar que puedas observar en todo momento. O bien, escoge un diseño que sea tan diminuto que solo tu puedas verlo.

#10 Alas



Su ubicación es un inspirador recordatorio de que hay un ángel cuidando tu camino. Es precioso y lleno de significado. Además de ser uno de los tatuajes más populares, esta opción refleja una personalidad libre, espiritual y valiente. Un par de líneas minimalistas son lo único que necesitas para lucir este delicado diseño.

#11 El amor de una abuela



Las abuelitas son una fuente de experiencia e inspiración. Plasma su dulzura y alegría en tu piel con un símbolo que represente su esencia y personalidad.

#12 Una cruz



Al elegir este tatuaje para honrar a tus seres queridos será un símbolo de fe. Es ideal para recordar que aunque esa persona ya no esté con nosotros, su presencia y legado permanecerá en la tierra por la eternidad.

#13 Su lugar favorito



Dicen que siempre regresamos al sitio en donde alguna vez fuimos felices. Elige un paisaje que muestre su lugar favorito e imprégnalo en la piel.

#14 La inmensidad del mar



Se tiene la creencia de que el océano representa la inmensidad, el origen de la vida y la libertad. Ideal si amaban pasar tiempo en la playa. Es discreto y muy significativo.

#15 Un corazón



Aunque el corazón sea un tatuaje convencional, no deja de ser el máximo símbolo del amor. Si quieres llevar contigo el cariño infinito que tienes por esa persona, este diseño es para ti. También puedes apostar por un tatuaje tradicional que le brinde un aspecto más misterioso.

#16 La fecha importante



Elige una fecha que sea muy representativa; puede ser el día de su nacimiento, un momento fundamental en su vida o el instante en el que dejó el plano terrenal.

#17 Su nombre



La hermosura también está en los detalles. Lleva su nombre con una tipografía elegante y colócalo en un sitio que puedas observar con facilidad, por ejemplo: el antebrazo o la muñeca.

Los tatuajes para honrar a tus seres queridos que han fallecido son una forma de mantener viva su memoria. Cuando elijas el diseño es importante que sea uno que resuene con la esencia y el legado de tu ser querido.

Esperamos que alguna de estas 17 ideas te ayuden a comenzar tu viaje hacia la creación de un homenaje hermoso y duradero que celebre la vida.

