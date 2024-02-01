2024 es año bisiesto: ¿por qué tenemos un día más en el año y cada cuando pasa? ¡Incluye rituales!

Video Año bisiesto: ¿por qué existen y cuál es su origen?

Este 2024 está marcado en el calendario como año bisiesto, un fenómeno que ocurre cada cuatro años y donde tendremos la aparición del curioso 29 de febrero. Pero, ¿qué es exactamente y a qué se debe? Te explicamos todo lo que debes saber y te diremos por qué significa tanto a nivel astrológico.

¿Qué es el año bisiesto?

Video ¿Qué significa ver 11:11? Esta es la razón por la que ves números repetidos



El año bisiesto 2024 es un evento que ocurre cada cuatro años en nuestro calendario, también conocido como calendario gregoriano. Se caracteriza porque el mes de febrero cuenta con 29 días en lugar de 28. Es decir, el año tendrá 366 días.

PUBLICIDAD

La regla básica para determinar si un año es bisiesto o no es bastante simple: si el número del año es divisible por 4, es un año bisiesto. Por ejemplo, 2020 lo fue y el próximo después de 2024 será 2028.

¿Por qué existe?



Se creó para corregir el desajuste entre el paso de los días en el calendario y el tiempo que le toma a la Tierra orbitar alrededor del sol, que es aproximadamente 365,24 días. Sin el 29 de febrero en nuestro calendario las estaciones se irían desfasando gradualmente. Este patrón regular asegura que el calendario se mantenga alineado con el ciclo astronómico.

Esta es la razón por la que un año bisiesto es tan poderoso en la astrología

Astrológicamente, un año bisiesto se percibe como un tiempo de ajuste y realineación, tanto a nivel personal como cósmico. El 29 de febrero se considera como una oportunidad para recalibrar nuestras vidas y reflexionar sobre nuestro camino.

Los astrólogos lo ven como el momento ideal para dar ese paso que necesitas para crecer y cambiar tu vida. Es un tiempo para reflexionar sobre tu presente, analizar dónde estás y hacia dónde quieres ir o qué quieres lograr.

Video Cómo hacer una vela para limpiar tu casa de malas energías

Expertos recomiendan que el 29 de febrero te tomes un momento para reevaluar tus metas, deseos y planes. Astrológicamente, es un día ideal para meditar sobre nuestras intenciones y reajustar nuestras acciones para alinearlas con lo que realmente queremos ser o tener.

Un año bisiesto también simboliza romper la rutina y la monotonía. Este año te ofrece una oportunidad única para transformarte y cambiar. Tener un día más en febrero es un regalo del tiempo para trabajar en tu desarrollo personal y ser mejores.

PUBLICIDAD

3 rituales sencillos que puedes hacer el 29 de febrero

Manifiesta: El 29 de febrero es un buen momento para reflexionar sobre tus metas y deseos.

Limpia tu energía: Realiza una limpieza en tu hogar para eliminar energías estancadas.

Agradece: Dedica tiempo a agradecer y reconocer tus logros y bendiciones.

Video Conoce el poder de los cristales energéticos y cómo debes activarlos para mejores beneficios espirituales

4 datos curiosos del año bisiesto que quizás no sabías

Video Año bisiesto: 4 datos curiosos que seguramente no conocías

1. Después de 2024, los próximos años bisiestos serán 2028, 2032, 2036, 2040 y así sucesivamente, siguiendo la regla marcada.

2. Algunas culturas consideran que los años bisiestos traen suerte.

3. Las probabilidades de nacer el 29 de febrero son de 1 en 1,461.

4. El término "bisiesto" proviene del latín "bis sextus", que significa "dos veces sexto", refiriéndose al día adicional que se añadía cada cuatro años en el calendario romano.

El 2024 te da un día extra para reflexionar, planificar y alinear tu vida con tus metas y deseos. Ya sea que lo veas desde una perspectiva práctica, astrológica o simplemente como una curiosidad del calendario, el año bisiesto es un recordatorio de nuestro fascinante viaje a través del tiempo y el espacio.