"Vamos a apoyarla": Francisca Lachapel hace un llamado para salvar a Clarissa Molina

Aunque según algunos fans, Francisca Lachapel se demoró un poco en manifestar su apoyo, cuando lo hizo enseguida fue aplaudida por el público. Una fan identificada como besita 1, escribió: "No le queda más remedio que apoyarla porque sabe que lo que le viene encima es un huracán de críticas si no lo hacia. Todos sabemos que Clarissa Molina va a ser la ganadora, no por favoritismo, si no porque se lo está ganando a pulmón y el talento le sobra en todo. Anyway agradecemos que decidiste apoyarla como igual ella lo ha hecho contigo siempre. Gracias @franciscalachapel".