No fueron dos, sino tres los nominados en MQB All Stars (hasta Clarissa 😱)

El nombre de Clarissa Molina fue mencionado por los jueces. Dayanara, Casper Smart y Yuri decidieron que la dominicana aún no estaba en el nivel necesario para pasar automáticamente a la cuarta gala del show y se convirtió en una de las tres nominadas de Mira Quién Baila All Stars, porque esta noche no fueron dos sino tres los participantes que llegaron a la aplicación Univision Conecta.

El Dasa y Sherlyn fueron los otros enviados a nominación. Una vez más los participantes mexicanos fueron descartados por parte de los jueces. Así que, por primera vez, el público azteca tiene el trabajo de elegir a alguno de los dos para que permanezca dentro d la competencia

La tercera gala arrancó con Yuri abriendo la pista, una vez más la juez tomó el escenario que en esta ocasión compartió con Los Ángeles Azules. Los participantes se sumaron a la fiesta mexicana y bailaron 'Detrás de mi ventana' en versión cumbia. Aquello fue un verdadero jolgorio, que seguramente el host –Javier Poza– también disfrutó, aún más en una noche en la que celebraba su cumpleaños.

Esta noche habría muchas sorpresas, la más importante: los jueces habían tomado una decisión importante, una que cambiará el destino de las estrellas. Esta noche habría tres nominados y la duda: ¿cuántos serían eliminados en la cuarta gala? ¿Uno?, ¿dos?, ¿los tres?

La gala de grandes éxitos adaptados en versiones modernas recibió al primer participante: El Dasa. A pesar de los buenos comentarios de la segunda gala, esta vez el cantante mexicano volvió a ser observado con lupa. Dayanara le pidió contener energía "para que no se te vayan los pasos. Casper le confesó que este ritmo era su favorito, por eso estuvo menos satisfecho con el baile: "mi mayor problema es que ella te está guiándo". Finalmente Yuri le dijo que a pesar de su energía y alegría contagiosas, debe "apretar más en la técnica. Sí, ponle alegría pero ponle salsa".

La siguiente en pasar a la pista fue Clarissa. Al ritmo de Mr. Postman, la presentadora de El Gordo y La Flaca fue aplaudida por su elegancia y su gracia, pero una vez más le llamaron la atención por los finales de sus movimientos y sus piernas. "Tuviste unas líneas increíbles, pero necesitas finalizar tus movimiento y definirlos más", le dijo Casper. Yuri aplaudió que gala con gala se vaya superando y Dayanara reconoció: "tú y tu bailarín tienen una conexión impecable, pero noté que tus piernas no estaban estiradas".

La candela estaba por llegar al escenario con la candela de Pedro Moreno. Esta vez el cubano bailó un tango argentino al ritmo de Pedro Navajas. Los tres jueces quedaron impactados, tanto que Casper solo le dijo: "fuerte, limpio y masculino" y después se levantó de su asiento para aplaudir y le pidió al público que hiciera lo mismo. Yuri reconoció que cada gala se vaya superando y Dayanara le agradeció cómo proyectó su personaje desde el principio, "nunca nos soltaste, nos tenías a todos sin pestañear".

Había llegado la hora de que uno de los favoritos llegara al escenario: Chyno. Al ritmo de lindy hop, y muy al estilo John Travolta, el cantante venezolano llegó a la pista a bailar el tema 'You Are The One That I Want' de la película 'Grease'. Lamentablemente esta no fue la mejor noche del intérprete. Aunque Yuri le aplaudió su actitud y su ángel –"que se agarre John Travolta", le dijo–, Dayanara lamentó que este baile sólo haya sido "bueno". Casper coincidió: "estuvo bien", observó. Ambos jueces le pidieron mantener un nivel en que los sorprendiera.



La siguiente fue otra de las grandes favoritas, la única participante que hasta ahora ha librado el segundo baile: Amara 'La Negra'. Vaporosa, como solo ella sabe, la cantante llegó a la pista acompañanada de Juan Carlos para bailar 'Be My Baby' en versión bachata. Casper agradeció: "Increíble, como siempre", aunque observó que debe controlar el centro de su cuerpo. Dayanara le dijo que se había comido los momentos en que había estado sola con sus curvas y sus movimientos. Solo le pidió poner atención en sus piernas.

Finalmente, Yuri también se mostró encantada con el baile de Amara: "Wow, es impresionante el nivel que manejas". La cantante jarocha se sintió identificada con el testimonio de la cantante, cuando mencionó cuánto le importaba que hacerlo bien por su mamá. "Atrás de una gran estrella hay mamás exigentes y qué rico que tú la tienes viva, le dijo Yuri recordando a su propia mamá.

Había llegado la hora de la verdad: Iván Calderón Vs Sherlyn. Antes de conocer al que sería eliminado esta noche, tendrían una última oportunidad de bailar. El primero fue Iván, él bailó al ritmo de 'Jump Jive and Wail'. A Sherlyn le correspondió hacer la coreografía del tema 'Dancing Queen'.

Finalmente había llegado la hora. Sherlyn continuaría en la competencia e Iván Calderón debía despedirse del público. Ahora que la actriz mexicana se quedaría en la competencia debía seguir los consejos de Dayanara y Casper, quienes le pidieron confiar más, creérsela, relajarse y prestar más atención a las líneas, vueltas y levantadas.

Ahora venía la hora del recreo: el fenómeno juvenil CNCO llegaba al escenario de Mira Quién Baila All Stars para ofrecer una probadita de lo que sería su CNCO tour, que arranca el próximo 24 de enero, recorrerá Estados Unidos y llegará hasta Reino Unido. Las fans en el público no dejaron de gritar y corear sus temas en las dos ocasiones en que se plantaron en la pista.

Una vez que todos bailaron y que Iván dejó la competencia por fin sabríamos quiénes volverían a bailar los elegidos fueron Clarissa, Sherlyn, El Dasa y Chyno, lo que significó que Pedro y

Amara pasarían automáticamente a la cuarta gala. La dominicana bailó la rumba '100 años', la mexicana 'Love me like you do', el mexicano el quickstep 'Rise n shine' y el venezolano 'Di que sientes tu'.