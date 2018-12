Un año y tres meses después de su boda, Cardi B anuncia que se separa de Offset

No son días fáciles para la rapera Cardi B: el lunes, un juez la amenazó con arrestarla y al amanecer de este miércoles fue la artista de 26 años quien a través de sus redes sociales informó a sus fans que se separa de Offset , el papá de su hija Kulture y con quien se casó en septiembre del año pasado.

"Realmente, somos buenos amigos y socios de negocio... él es alguien a quien puedo correr y hablarle. Nos tenemos mucho amor, pero las cosas entre nosotros no han estado funcionando desde hace un largo tiempo", declaró la intérprete de 'I Like It'.