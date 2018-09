Tras divorciarse de Mayrín Villanueva, Jorge Poza no quiere otra esposa y nos confiesa el porqué

El actor Jorge Poza estuvo casado con la actriz Mayrín Villanueva y quien hace unos días reconoció que le fue infiel. Fueron pareja durante 11 años y procrearon dos hijos (Sebastián y Romina), su matrimonio culminó hace 10 y a pesar del tiempo, el actor de 41 años asegura que no se volvería a casar: “No, ¿definitivamente? No, hoy no, mañana no sé, pero hoy no”.