“Soy una cobija muy miada, pero se siente bonito”: Héctor Bonilla sobre Premios TVyNovelas

El actor y director de televisión Héctor Bonilla está nominado a los Premios TVyNovelas 2018 por Mejor Dirección en ‘Mi marido tiene familia’, y a pesar de que tiene varios reconocimientos no deja de entusiasmarle el saber que su trabajo sea reconocido, por lo que lo expresó de una manera muy auténtica: “Yo soy una cobija muy miada, pero de repente se siente bonito que lo nominen a uno y más cuando sabes que no has pagado por ello”.

Los Premios TVyNovelas se celebrarán el próximo domingo 18 de febrero en la Ciudad de México. El actor es un veterano de estos galardones, pues recibió este reconocimiento en 1990 como Mejor Protagónico en ‘La casa al Final de la Calle’ y ha participado en más de 30 novelas mexicanas como ‘Rosa Salvaje’ (1987) y ‘Mujer Comprada’ (2009), entre muchas otras. A su lista de galardones se suman dos Ariel (premios que se otorgan a lo mejor del cine mexicano).



A sus 78 años de edad Héctor Bonilla sigue vigente en cine y teatro, además de dirigir novelas en México y crear música, gusto que muy pocos le conocen: “Es un placer más que una profesión, todo lo que tenga que ver con las artes es algo que me apasiona y relaja”.

El sentido del humor ácido y un poco negro es signo característico del señor Bonilla, a quien también se le cuestionó sobre su estado de salud, después de que en octubre de 2017 se sometiera a una cirugía para que le extirparan un quiste en su mano derecha: “Mi terapia es sola… hacer movimientos con la manos -y no lo que estás pensando-, pero ejercito mi mano (risas)”. Más serio, explicó que su recuperación ha sido un tanto lenta: “Después de mi operación tenía un poco dormido esto (la mano y antebrazo), pero ya recuperé la movilidad con las terapias que hago en casa”.