"Si la violación es inevitable, relájate y goza", las terribles declaraciones del cantante Cacho Castaña

Cacho Castaña, es un respetado músico en su natal Argentina que ha brincado a la fama mundial de la manera más terrible, luego de que durante una entrevista ante medios de comunicación de su país, Humberto Castagna, verdadero nombre del compositor comentó de manera textual:



“Hace años que los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza (las mujeres) y nunca lo supimos. Hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

Las reacciones ante su insensible declaración recuperadas por la Agencia de noticias española EFE y que disculpa la violencia machista no se hicieron esperar y el Instituto Nacional de las Mujeres en Argentina condenó sus palabras de forma tajante.

El lunes 8 de enero, el programa de televisión argentino Involucrados Aquí y Ahora de la televisora America TV realizó un acalorado debate donde Cacho Castaña se disculpó a través de un video: “Si molesté a alguien con el dicho que dije le ruego me disculpe. Yo he hecho canciones de amor toda mi vida y no es mi característica ofender a la mujer”.



“Dije un refrán viejo que hace 60 años era divertido y hoy no lo es, me duele que me conocen y sería incapaz de decir algo así en serio”.



A pesar que el artista ejemplificó con otra situación que él no se trataba de un abusador: “Yo he hablado en mis canciones de dar una paliza y salir huyendo, eso no quiere decir que yo sea una persona violenta”.

No es la primera vez que Cacho provoca polémica. En 2009 se declaró a favor de la pena de muerte: "Si a mí me matan a mi mujer o mis hijos, saco una Itaka y no paro de matar gente".

