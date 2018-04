"Si de algo sirve trabajar en la televisión": Alejandra Espinoza ayuda incondicionalmente a la madre de la joven que murió por cáncer

Hace unos meses Alejandra conoció el caso de Jocelyn y desde entonces fue un gran apoyo para la madre, Graciela Cabadas, que había creado la cuenta de GoFundMe para pedir ayuda, ya que según explicó “trabajo limpiando un gimnasio y gano menos de 1,700 dólares mensuales y con todos los gastos del hogar no me da el dinero para pagar a alguien que me ayude a cuidarla mientras trabajo y tampoco para las medicinas alternativas que son muchas y caras”, reportó el diario Mundo Hispánico.