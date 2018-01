"Me agarré de las greñas": Alejandra Espinoza admite que peleó con una muchacha al salir de un antro

La conductora y actriz mexicana se confesó en su canal de YouTube, donde defendió que no tiene límite de tiempo para responder a todas las preguntas que le hacen sus seguidores.

Alejandra Espinoza le inyectó vida a su canal de YouTube este jueves, cuando publicó el video 'demasiada información', donde se dedicó a responder las preguntas que le hacen sus seguidores en las distintas redes sociales sin tener que medir sus palabras o la cantidad de tiempo.

La primera ganadora de la corona de Nuestra Belleza Latina en el 2007 no tuvo reparos en admitir que ha estado involucrada en peleas. "Cuando estaba chiquita era bien brava", confesó mirando a la cámara antes de soltar que ya cuando era reina de belleza, se enredó a pelear con "con una muchacha en un antro. No en un antro, ya habíamos salido de hecho, pero... fue una tontería realmente, pero sí me agarré de las greñas".



El lema de vida de Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Alejandra Espinoza Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Alejandra Espinoza Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alejandra Espinoza Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

Para Alejandra Espinoza, de 30 años, esa fue la última bronca "y espero que nunca vuelva a pasar. Ahora soy una mujer decente y no peleonera", bromeó.

En un tono mucho más serio, la esposa del coreógrafo Aníbal Marrero y madre de Aiden Matteo, respondió cuál es su mayor temor. "Tengo mucho miedo de ver mal a alguien de mi familia, a alguien que amo. Lo demás, creo que en general se puede solucionar todo, menos la salud". A su familia la mencionó en unas cuantas ocasiones, dejando claro que son el motor de su existencia. "Mi joya más preciada es mi familia. No tengo nada caro", sentenció.

Alejandra prometió que en otros videos detallará cuáles son las cremas que usa antes de salir de su casa y compartirá la receta de los espaguetis que hace su mamá, Rosa María, y que a su juicio son los mejores del mundo.



publicidad