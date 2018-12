Shakira es acusada de fraude: fiscalía pide que se le imponga una fianza de 22 millones de dólares

En ese sentido, la querella añade que, en los años 2012, 2013 y 2014 en que participó en el programa estadounidense 'The Voice', la cantante presentó declaración del impuesto del estado de California, aduciendo no ser residente fiscal en dicho país, y afirmó haber permanecido en él 61, 118 y 117 días, respectivamente. Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta "no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio", alegando como motivo que no residía en España.