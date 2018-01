Por el bien de sus hijos: Inés Gómez-Mont no quiere demandar a su ex

A pesar de las diferencias que Inés Gómez Mont ha tenido con su expareja Javier Díaz -padre de sus cuatro hijos- por temas de manutención y custodia, la conductora aseguró que no quiere demandar al empresario, pues con el tiempo sus hijos podrían reprochárselo, lo cual quiere evitar a toda costa.

Y es que a decir de la conductora mexicana, Javier Diaz no está presente la mayoría de las veces para atender las necesidades de sus hijos, además de que desde hace años no aporta dinero para su manutención, y en esta pasada temporada decembrina no envió obsequios de Navidad ni de Reyes a los cuatro hijos que tiene con la comunicadora: “Sé que hay cosas que puedo ver de manera legal, pero para qué, no quiero que esté en mis manos perjudicar a una persona que puede ser importante para mis hijos con el tiempo”, señaló.



Inés Gómez Mont: la mujer que venció la adversidad en más de una ocasión Inés Gómez Mont es una conductora de la televisión mexicana que ha acaparado portadas de revista no sólo por sus azules ojos, sino por su gran familia, sus amistades , además de algunos problemas de salud y ahora pleitos con su expareja el empresario Javier Díaz. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Su primer contacto con el medio del entretenimiento fue cuando tenía tan sólo 15 años de edad y participó en la telenovela Tric - Trac, posteriormente estudió una licenciatura en Ciencias de la Comunicación para integrarse a un noticiero de una televisora de México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El momento clave para la carrera de Inés Gómez Mont fue cuando tenía un programa de videos musicales llamado 'Los 25+' y posteriormente por su carisma la invitaron a formar parte del equipo de conductores de 'Ventaneando'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A la par del acenso en su carrera profesional Inés tenía una vida en pareja éxitosa, conoció a su primer esposo Javier Díaz cuando tenían tan sólo 14 años de edad, fueron inseparables y se casaron en 2003. Diez años de un matrimonio que aparentemente era perfecto en el que procrearon cuatro hijos, (Inés, Diego, Javier y Bruno). Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2008 Inés Gómez Mont llamó la atención de la prensa internacional, cuando en plena conferencai de prensa del Super Bowl irrumpió vestida de novia para proponerle matrimonio al jugador de los Patriotas Tom Brady. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Los trillizos de Inés Gómez Mont nacieron en enero de 2012 cuando estaba en buen momento de su carrera profesional, sin embargo no esperaba que unos meses después su entonces esposo, el empresario mexicano Javier Díaz se iría de casa. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El pasado 21 de diciembre de 2017 Inés reveló la razón de su separación: "Me dijo que le daba asco la cicatriz tan horrible que me habían dejado con la cesárea de los trillizos", así que la conductora afrontó de un día a otro a ser una madre soltera con cuatro pequeños. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Inés Gómez Mont de 34 años de edad no había querido hablar sobre su separación a pesar de que Javier Diaz y su familia han dado varias entrevistas a diferentes publicaciones mexicanas asegurando que era una mala madre, y una mujer ambiciosa. Foto: Instagram inesgomezmont | Univision 0 Compartir Dos años después de su separación y en contra de todo pronóstico Inés volvió a encontrar el amor, en esta ocasión a lado del abogado penalista Victor Manuel Álvarez Puga con quien creó una hermosa y numerosa familia de cinco integrantes. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Víctor y yo éramos dos personas lastimadas, sin fe en el amor, decepcionadas, traicionadas… Los dos decimos que Dios nos preparó para encontrarnos en el momento perfecto”, declaró Inés a la Revista Hola, pues ambos se aceptaron con su pasado y sus respectivos hijos, cuatro de ella y uno de él. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Cuando pensaban que sólo su amor era suficiente, llegó a la gran familia el pequeño Bosco que nació en el 2015 y los uniría aún más como familia, Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Ella regresó a la televisión mexicana para conducir el programa de Espectáculos 'Cuéntamelo Ya' a lado de Roxanna Castellanos en mayo de 2016, sin embargo, la dicha le duró poco. Foto: Instagram inesgomezmont | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La conductora recibió la terrible noticia de que tenía un tumor en el cerebro y debía ser operada, así lo anunció Inés a través de su cuenta de Instagram. Entró a quirófano a finales de enero de 2017, si bien en un principio se dijo que era una cirugía menor, la actriz tuvo que estar varias semanas en reposo. Foto: Instagram inesgomezmont | Univision 0 Compartir En esos momentos tan complicados, Inés tuvo a sus amigas muy cerca como fue el caso de la también conductora Galilea Montijo, la ctriz Claudia Álvarez, entre otras, con quienes tiene una amistad fuera de las cámaras de televisión. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir La paz regresó pronto a la familia de Gómez. De hecho el pasado noviembre de 2017 anunció la llegada del séptimo integrante de la familia, que se espera nazca en junio de 2018. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras tanto sus seis hijos siguen felices conviviendo y en espera de su nuevo hermanito. Foto: Instagram/@inesgomezmont | Univision 0 Compartir



Antes de terminar 2017 Inés Gomez Mont hizo público un reclamo a través de sus redes sociales a Javier Díaz, quien no quería firmar el pasaporte para que sus cuatro hijos Inesita, Diego, Javier y Bruno pudieran salir del país hacia Disney, en Orlando, para celebrar en familia el sexto cumpleaños de los trillizos.

La presentadora confesó en entrevista para Univision Entretenimiento que por ahora ella y su exmarido tienen una relación cordial, sin afirmar que esta sea totalmente buena: "Nunca he sido una mujer de exponer sus problemas personales, pero ya habían sido cinco años de recibir golpes bajos que de verdad ya no podía callarme”.



"La verdad siempre callé por no generar escándalos y por respeto a mis hijos. El día que les abra la carpeta a mis hijos y vean que nunca le hice daño a nadie, esa será mi tranquilidad. Yo me parto el lomo, sacrifico muchas cosas por mis hijos, no me pesa y gracias a Dios la gente no cree en mentiras".



La presentadora conducirá el próximo 13 de febrero la 36 entrega de los premios TVyNovelas junto a Jacqueline Bracamontes, que galardonan a lo mejor de la televisión mexicana.

El evento, producido por Memo del Bosque, marcará el regeso de Inés Gómez-Mont a la televisión, luego de la operación de emergencia a la que tuvo que ser sometida para retirarle un tumor en la cabeza.



