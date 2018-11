Piscis – Viernes 9 de noviembre de 2018: estás a punto de escuchar una buena noticia

Amor



No te impacientes si algo no te sale como tienes planeado o si quien menos piensas te deja esperando o no cumple una promesa. Las cosas marcharán mejor en este fin de semana. Sin embargo, el optimismo ciego puede causar problemas si no eres realista. Estás con muchas ilusiones así que dale rienda suelta a tu imaginación y disfruta la vida, Piscis.