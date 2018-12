Piscis – Viernes 28 de diciembre de 2018: te inspiras, el amor está presente en tu vida

Estás en control de tus emociones y con la influencia positiva de la Luna en tránsito por tu signo opuesto te recuperas pronto de una desilusión o decepción reciente. Este momento es de análisis y de acción. No te inquietes, el amor está presente ahora en tu horóscopo y con un rostro refrescante y entusiasta.

Salud Organízate y pon disciplina en tus asuntos. No dejes a las tensiones cotidianas hagan quebrantar tu salud. Pon cada cosa en su sitio y agiliza aquellas que demandan tu atención inmediata. De esa forma podrás mantener el equilibrio en todo lo que hagas, pisciano.

Trabajo

Estarás asumiendo nuevas responsabilidades y tareas que te pueden poner algo ansioso o nervioso pensando que no podrás cumplirlas a cabalidad. ¡Nada de eso! Todo es posible para ti si antes de actuar analizas cada situación individualmente y no te cargas con lo que luego no puedas resolver, todo en su momento.