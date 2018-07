Piscis – Viernes 27 de julio de 2018: el eclipse de Luna lo renovará todo

Amor

Salud

Las combinaciones de la Luna y del planeta Venus son propicias para ayudarte a recuperar la salud si no te has sentido bien recientemente. Presta atención a tu sistema cardiovascular porque podrías estar algo tenso y afectar tu presión arterial.

Trabajo

Dinero y fortuna



No te desalientes si no recibes el dinero esperado o si una persona no te paga una deuda. Gozas de una buena vibración astral en tu horizonte, y aunque no tengas ahora los fondos deseados para invertir en un negocio, pronto podrás disponer de ellos, pisciano.