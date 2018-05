Piscis – Viernes 25 de mayo del 2018: enfrenta tu realidad con firmeza, y triunfarás

Durante este período astral que tienes frente a ti, pisciano, te percataras de muchas cosas que hasta ahora eran suposiciones o ideas, pero que se están convirtiendo en realidades. No hay nada imposible para ti si realmente deseas sacar adelante tu economía o situación laboral.

Un amigo que hace tiempo no ves resurge ahora en tu vida con nuevas ideas que te estimularán notablemente. La dicha renace en tu horizonte sentimental. Tu dicha amorosa dependerá mucho de la forma en que actúes durante este ciclo final del mes de mayo.

Amor



Una importante recomendación que no debes desestimar. Ante la duda, mejor calla. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha. Descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental.