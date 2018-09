Piscis – Viernes 21 de septiembre de 2018: aumenta tu auto confianza

Amor En el presente tienes nuevos retos y posibilidades, arréglate, no decaigas, revive tu imagen, tu autoestima y deja atrás un divorcio, separación o trauma en tu paisaje amoroso. La vida transcurre hoy, en este instante del universo, no ayer o mañana.

Trabajo

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es realizar de manera adecuada tus responsabilidades y no desanimarte por nada.