Piscis – Viernes 21 de diciembre de 2018: enfrenta tu realidad con firmeza y triunfarás

El tono planetario existente en este viernes con la acción del solsticio te inspira al cambio, inventar algo diferente en tu vida sentimental y enfrentar las nuevas circunstancias que se van a presentar ahora en tu realidad cotidiana. Lo que funcionaba bien podría complicarse, no te inquietes, lo resolverás porque ingenio y experiencia no te faltan, pero no te precipites y haz las cosas mesuradamente.