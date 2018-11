Piscis – Viernes 2 de noviembre de 2018: un fin de semana excepcional

Un viernes excitante en que la influencia planetaria que está envolviendo tu signo acentúa tu personalidad y te vuelve magnético y atrayente. Tu pensamiento es muy reflexivo en este día y entiendes cosas que anteriormente no comprendías bien.

¿Sabías que en este ciclo tienes muchas posibilidades de recibir un dinero que se encuentra congelado o en el extranjero, puede ser también alguna demanda legal? Cuando ocurra no lo gastes inmediatamente, guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro próximo.

Amor



Puede ser una noche excepcional pues todas las condiciones están dadas para que así lo sea, mas recuerda siempre que “las estrellas inclinan, pero no obligan” y si no pones de tu parte para que las circunstancias giren a tu favor entonces no podrás ver realizados tus sueños de amor, ahora más que nunca en esta etapa de tu vida, debes tomar siempre la iniciativa en todo.