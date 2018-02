Piscis – Viernes 2 de febrero 2018: vivirás una aventura excitante y apasionada

No te impacientes, cada cosa llegará en su momento.

Noticiero astrológico: la Luna está en Virgo y todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que está retrógrado. Tu regente Neptuno continúa directo en tránsito por el signo de Piscis, o sea, el tuyo.

El presente que ahora experimentas y tu manera de reaccionar en todo momento serán la clave de tu felicidad. Este viernes decídete y no continúes esperando la pareja perfecta porque tendrías que mandártela a hacer con un programa de computadora. Acomete tu trabajo –y una nueva responsabilidad que será delegada en ti- con dinamismo a partir de esta semana laboral que se ha iniciado en estos días. Tu capacidad, experiencia y sentido común te darán la ventaja que te permitirá ascender legítimamente en tu empresa. Un encuentro casual se convierte en algo revitalizador en tu intimidad.



Frase del día: escucharé mi conciencia, mi mundo interior y no me dejaré manipular por personas oportunistas y conflictivas





Amor



La Luna está en tu signo opuesto. La influencia de este tránsito lunar tiende a crear en ti cierto sentimiento de ansiedad, inclusive el temor de estar perdiendo el amor de alguien. Tranquilo, pisciano, las cosas no son como sospechas. Quítate eso de la mente.



Salud



Extrema tus precauciones si vas a mover algunos muebles pesados porque estás sumamente inclinado a los accidentes menores como esguinces musculares y dolores en la espalda causados por una mala posición a la hora de cargar algo.

Trabajo



Si no has tenido dificultades para desempeñar tus labores no tienes por qué pensar que va a ser diferente. Hay personas proclives al fatalismo que cuando se te acercan causan problemas.



En este fin de semana proponte desechar las malas influencias en tu trabajo





Dinero y fortuna



Tus intereses económicos arrojarán hoy sus dividendos en un encuentro casual con personas interesadas en un negocio contigo. Sus consejos pueden ayudarte a encontrar alternativas que harán crecer tu dinero y al mismo tiempo prosperar.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las señales que te llegan en sueños y a través de mensajes extrasensoriales.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: confundir un presentimiento con una sospecha.

¿Qué debo evitar?: dejarme sugestionar por personas poco inteligentes o fanatizadas.

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer o Piscis y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro.



La relación más tensa: pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario.

Tu compatibilidad actual: muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como Cáncer y Escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo.

Si estás soltero o soltera: no sentirás el peso de tu soledad ¡al contrario! Ni te preocupes, ya llegará tu momento del amor y entonces todo cambiará para ti.