Piscis – Viernes 18 de enero de 2019: un fin de semana distinto a lo que pensabas

Aplica tu buen nivel de comunicación y podrás ponerle punto final a una discusión sentimental absurda. Tú, pisciano, tienes la capacidad intuitiva de comprender lo que está ocurriendo a tu alrededor y hoy debes poner a funcionarla para evitarte complicaciones personales totalmente previsibles. Las cuestiones económicas también están bien auspiciadas particularmente si has estado preocupado por un dinero que te debe y no llega a tus manos. No te guíes por pequeñeces y profundiza tu vida amorosa como tú sabes.