Piscis – Viernes 13 de julio de 2018: con el impacto del eclipse el amor coquetea contigo

Este fin de semana se consolidan muchas situaciones que estaban confusas. Si te sientes preocupado o culpable por algo que hiciste en el pasado lo mejor es poner tierra en el asunto y no revolverlo más. No es bueno estar trayendo esas cosas al presente. Tú sabes cómo hacerlo, así que disfruta tu romance en paz.

Amor

Salud

Trabajo



Te espera un día algo movido en tu trabajo y requerirás actuar con paciencia y discreción para no verte agobiado con la enorme cantidad de tareas que se van a presentar. Querrán presionarte, pero no tomes decisiones alocadas que podrían comprometerte, ni prometas algo que no puedes cumplir en estos momentos.