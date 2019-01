Piscis – Sábado 5 de enero de 2019: surgirán situaciones inesperadas

Tus cuestiones personales adquieren un matiz diferente, positivo, feliz. Es un día feliz. Tiendes a estar fijándote en detalles o circunstancias que no vale la pena traer nuevamente al tapete ya que son cosas del pasado y si te pones a hurgar en ellas sería el equivalente a abrir viejas heridas sentimentales y enredarte en situaciones penosas. Tú eres muy empático, capaz de ponerte en el lugar ajeno, y esa facultad pisciana te ayudará notablemente a cultivar buenas relaciones.

Amor No hay nubes que enturbien tu paisaje amoroso. Las personas negativas, envidiosas y entrometidas que te han estado causando dificultades en tu relación terminan por agotarse e irse a otro lado con sus intrigas.

Salud

No entres en dietas que pueden afectar seriamente tu salud. Si lo que requieres es bajar rápidamente de peso por cuestiones médicas no inventes, sigue indicaciones profesionales. Si lo que deseas es rebajar un poco para estar en forma simplemente come menos y ejercítate más.