Piscis – Sábado 29 de diciembre de 2018: las apariencias son engañosas

No creas todo lo que te digan y en cuestiones de negocios, compras y ventas, debes abrir los ojos para no caer en trampas. En el amor, hay alguien que piensa mucho en ti y a quien debes atraer nuevamente a tu lado con una palabra de reconciliación y un gesto de tu parte.

Amor

La inestabilidad puede causar estragos si dices inmediatamente lo que se te ocurre y no lo procesas ni maduras convenientemente. Tal vez te encuentres en medio de una situación delicada y no sepas qué hacer. No te apresures. Espera.