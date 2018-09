Piscis – Sábado 22 de septiembre de 2018: te inspiras, el amor te envuelve

Concéntrate en tus asuntos relevantes, pisciano, y no te diluyas haciendo cosas innecesarias o hablando con gentes perezosas que no tienen más nada que hacer. Cuidado con las apariencias porque todo lo que veas quizás no sea como pienses y podrías tener una desilusión amorosa si te pones a buscar defectos en los demás. Vive tu presente con intensidad. Bajo el efluvio del equinoccio notarás como tus intuiciones son cada vez más claras y descubres lo que antes no conocías o ignorabas.