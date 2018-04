Piscis – Sábado 21 de abril del 2018: un fin de semana intenso

Inicias el mes de Tauro con un trino de la Luna, un aspecto estupendo que contribuirá a que disfrutes de un excelente fin de semana. Sin embargo, debido a la acción de Júpiter retrógrado en tu elemento es posible que te encuentres en una situación inesperada en la que deberás poner a funcionar toda tu inteligencia para no dejarte manipular o envolver por personas menos evolucionadas que tú que ven siempre el lado negativo de las cosas.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: moderado a intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro no programado, pero al que debes hacer todos los esfuerzos por asistir.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: no escuchar sugerencias de personas más experimentadas que tú.

¿Qué debo evitar?: las actitudes auto suficientes que no van con la naturaleza empática y compasiva de tu signo de agua.