Piscis – Sábado 20 de octubre de 2018: te sorprenderás con una confesión

El tono general que impera en tu vida con el tránsito de la Luna por tu signo este día del trígono planetario es alegre, inclusive, los pequeños inconvenientes que puedan surgir los tomarás de una manera filosófica y deportiva. Es hora de no pensar más en el pasado, si tuviste alguna desilusión o decepción, ya bien sea con amigos, familiares o hasta una persona que amas.

Amor



Las cosas lucen bien para ti en el aspecto amoroso así que no te inquietes si alguien no te responde enseguida como deseas. Hay quienes se sienten inhibidos frente a ti y no se atreven a confesar sus sentimientos, ayúdales tú con tus palabras de aliento.