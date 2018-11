Piscis – Sábado 17 de noviembre de 2018: con Marte en tu signo estás muy fortalecido

Con la Luna en tu signo pisciano y ahora la influencia de Venus directo todo puede suceder. Vete preparando para un viaje próximo que será exitoso y promete mucho para ti, pero no olvides que con Mercurio retrógrado debes ser lo suficientemente cauteloso para tomar todas las medidas necesarias y no dejar nada a la casualidad.

Amor



Tú, pisciano, eres sumamente sensible y eso es hermoso, pero hay algo que debes conocer. Entender las motivaciones ajenas no implica necesariamente que las debas aceptar o justificar. No estás para censurar ni criticar a nadie, sino para escuchar, y al hacerlo esa persona verá en ti el oído receptivo que le presta atención. Sin embargo, debes dejar claro la diferencia entre entender y justificar.