Piscis – Sábado 13 de enero del 2018: Un cambio en tu realidad

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado, todos los demás planetas están directos.



En tu vida amorosa estás demasiado sensible y cualquier cosa que interpretes a tu modo puede causarte celos, tristezas o peor aún reacciones bruscas frente a tu pareja que después lamentarías. ¿Lo mejor? Dejar que la vida fluya y no imponerte a ella. Si no estás junto a tu pareja el tiempo que debes quizás por razones de trabajo o por tener otras prioridades familiares o sociales, es hora ya de aumentar la calidad del mismo haciendo que cada hora sea intensa, apasionada y amorosa, Piscis.



Amor

Tu vida amorosa y otras relaciones claves están en juego en estos momentos, por eso es tan importante aclarar diferencias y superar esos malentendidos del pasado los cuales pueden haber causado alejamientos involuntarios o separaciones sentimentales con tu pareja.

Salud

No te dejes llevar por los comentarios de quienes están siempre quejándose y en una actitud derrotista y lastimera. Tu optimismo natural acentuado ahora por el tránsito de la Luna te ayudará a vencer obstáculos, pero debes ser firme y alejar de tu vida esas gentes tan negativas.

Trabajo

Mantente alerta y descubrirás que existe un gran potencial en tu trabajo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición. No es fuera de tu empleo donde está el éxito sino en tu propio lugar. Vas a recibir noticias muy alentadoras en ese sentido.

Dinero y fortuna

Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amistades y mantén solamente a los leales, a los amigos de verdad.



