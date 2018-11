Piscis – Sábado 10 de noviembre de 2018: situaciones inesperadas

La disposición planetaria actual es muy buena para las cuestiones legales, sociales y laborales así como para las confidencias pues te enteras de secretos que hasta ahora ignorabas, pisciano. Mucho cuidado si alguien deposita en ti su confianza, no vayas a divulgar lo que te dicen ni siquiera a tu mejor amigo porque podrías comprometer una relación o un trabajo.

Si es algo complicado, mejor aléjate del asunto y no te envuelvas en eso. Hoy más que nunca se requiere atender bien tus intuiciones y corazonadas que no te engañarán, pero solamente si no las confundes con sugestiones.