Piscis – Miércoles 8 de agosto de 2018: un tiempo de amor único

Estarás frente a situaciones inesperadas que pueden atraer hacia ti dinero y fortuna. En cuestiones sentimentales debes ser cauteloso, no confíes en quien acabas de conocer. Si estás buscando una relación y te lanzas a lo primero que surja puedes envolverte en algo que realmente no sea lo mejor para ti.

Amor

Tu actitud mental razonable te ayudará mucho a entender lo que está sucediendo contigo en tu relación amorosa. Acepta las críticas y no las tomes tan a pecho. Si tu pareja se siente molesta con algo y te lo dice, y te das cuenta que puedes ceder, ¡hazlo!

Salud

Trabajo



Si estás desempleado, conseguirás el trabajo que buscas aunque no será enseguida como deseas ya que aún tienes a Urano retrógrado en tu signo. No te impacientes, así podrás prepararte con más tiempo y no acudir a una entrevista laboral sin tener de tu parte todo lo necesario para causar el mejor impacto.