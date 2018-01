Piscis – Miércoles 31 de enero del 2018: no agobies a los demás con tus exigencias

Noticiero astrológico: hoy es el día del eclipse lunar, la superluna de enero y luna azul –o sea, la segunda luna llena del mes. El planeta Mercurio se desplaza al signo de Acuario. Todos los planetas están directos con excepción del planetoide Ceres que sigue retrógrado. Tu regente, el planeta Neptuno, está directo en tu signo Piscis.

¡Plenilunio y eclipse! Aprovecha este impacto cósmico de forma positiva y no agobies a tu pareja con exigencias y problemas porque la vida es para disfrutarla no para complicarla con peleas, discusiones y pleitos por cuestiones que al fin y al cabo tienen solución y no son tan graves. Todo se desarrollará de una manera espontánea y feliz en tus relaciones amorosas, pero debes poner de tu parte para no sobrecargar a tu pareja con tus preocupaciones a fin de no volver tensa y estresante tu vida en común y tu intimidad.



Frase del día: cuando creo en mí y me respeto nada ni nadie puede desalentarme y mucho menos humillarme.





Amor



Con un poco de esfuerzo de tu parte superarás los temores que aún sientes frente a una persona conocida a la cual no te atreves a confesar tu amor. Desinhíbete, tú sabes cómo hablar cuando te lo propones.



Tu horóscopo te envuelve dentro del aura positiva de realizaciones personales.

Eclipse y superluna azul de sangre del 31 de enero, un evento único lleno de transformaciones ¡Al fin llegó el día tan esperado por astrónomos y astrólogos, así como de todos los amantes del cosmos y sus maravillas! El primer eclipse lunar del año 2018 que este año tiene características muy singulares por lo que se convierte en un evento del cual ninguno de nosotros hemos sido testigos pues la última vez que ocurrió en condiciones similares fue hace más de 150 años. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Claro que siempre tenemos eclipses, eso no es novedad, y también tenemos superlunas, cuando la Luna está más cercana a la tierra y la vemos con mayor brillantez, también ocurren las llamadas “lunas azules”, cada 2 años y medio aproximadamente, cuando en un mes hay dos lunas llenas, pero que todo eso suceda, al mismo tiempo que esté ocurriendo un eclipse no es algo común, de ahí lo interesante de este evento. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Un eclipse lunar tiene lugar cuando el planeta Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, es decir, cuando la Luna entra en la zona de sombra de nuestro planeta, lo cual solamente puede ocurrir en luna llena. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El primer eclipse lunar del 2018 tendrá lugar en la madrugada del día 31 de enero y partirá desde la zona oeste de América del Norte hacia el mar Pacífico para terminar hasta el este de Asia. Las horas dependen de los husos horarios de cada país ya que el evento, en tiempo universal será a las 13.31 horas tiempo universal, y por supuesto, en cada país a la hora correspondiente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los eclipses, tanto de Sol como de Luna, siempre han causado temor en la población que al no conocer las causas reales de los mismos creen ver en este hermoso espectáculo augurios de cosas terribles. Sin embargo, ya bien sea por un motivo u otro, ciertos eclipses han tenido importantes consecuencias históricas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por ejemplo, el ocurrido el 27 de agosto del 413 A.C., retrasó la partida de la flota griega, lo cual provocó la derrota de Siracusa. El del 20 de septiembre de 331 A.C., tuvo lugar once días antes de la batalla de Arbela, desmoralizando a los persas y favoreciendo la victoria de Alejandro Magno. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro más, el eclipse del 3 de septiembre del 172 A.C., fue previsto por el tribuno romano Sulpicius Gallus evitando que sus soldados se atemorizaran justo en la víspera de la batalla de Pidan y el del 1 de marzo de 1504 fue aprovechado por Cristóbal Colón para amedrentar a los indios de la isla de Jamaica y conseguir que pertrecharan sus naves. Es lo que siempre ha sucedido en la historia: la ignorancia sirve para manipular a las masas y quienes tienen el conocimiento, tienen el poder. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Luna ejerce una influencia que no podemos evitar. Tenemos, por ejemplo, las mareas que son movimientos de agua causados por la fuerza de gravedad que la Luna ejerce sobre nuestros mares, y que provoca una fuerte atracción del océano hacia el astro. El Sol también lo hace, pero como está más lejos, su influencia es menor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Luna se considera en Astrología el astro regente del signo Cáncer y en la interpretación de la misma en la Carta Natal significa las emociones, lo inconsciente, el factor femenino, la figura materna, las cualidades receptivas, intuitivas, cambios de modo, los líquidos del cuerpo, los sueños, la imaginación, nuestros apetitos instintivos, en fin, todo aquello asociado con la sensibilidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este 31 de enero, al estar eclipsada manda una especie de “mensaje cósmico” a cada signo zodiacal con determinados avisos que durarán unas horas, mientras la Tierra pasa entre el Sol y la Luna proyectando su sombra en nuestro hermoso satélite que estará rojo, color sangre, y eclipsado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries

Tiendes a volverte muy impulsivo

Con tu regente, el planeta Marte, en tránsito por Sagitario las influencias del eclipse tienden a volverte muy impulsivo reaccionando de una forma algo brusca. Cuida esa parte agresiva de tu signo ariano y no dejes que las emociones negativas arruinen una relación o una amistad. La noche estará preciosa, la Luna bellísima, y no debes desperdiciarla en una discusión sin sentido sino aprovecharla para vivirla intensamente. Tu intuición se exalta presta atención a tus sueños. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tauro

Esa persona estará algo inquieta y ansiosa

El eclipse en un signo de fuego te obliga a ser más ahorrativo, cuidadoso y menos pródigo con el dinero ajeno. En el amor deberás ser muy persuasivo porque tu pareja o la persona que comparte contigo tu vida estarán en un tono algo inquieto que puede sacarte de tus casillas. Haz compromisos, cede, y verás como todo sale a pedir de boca. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Géminis

Noticias inquietantes, pero exageradas

En horas de la tarde te sentirás algo vacilante así que ten todos tus asuntos listos durante el día para que al llegar la noche puedas relajarte. Existe la posibilidad de recibir una noticia algo inquietante. No exageres. Antes de tomar alguna decisión cerciórate de su veracidad y exactitud porque hay gentes muy desubicadas que dicen lo primero que les viene a los labios sin importarle si es verdad, o mentira. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

Fuertes cambios de carácter

Se trata de tu regente y tu intuición se expande. Es el tiempo de los sueños reveladores, del conocimiento profundo del subconsciente. Suelen ocurrir fuertes cambios de carácter, por la mañana de una manera, por la tarde de otra. No te dejes llevar por las apariencias y atiende más a tu Ser Interno. Los diabéticos, asmáticos o personas con problemas renales deben cuidarse más. Si vas a animar una fiesta o a bailar y disfrutar socialmente serás el centro de atención pues estarás incansable. Está bien divertirse, pero si exageras estarías drenando tus energías. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Leo

Un temor vago a “algo” que podría pasar

El eclipse, la luna llena, la superluna, la luna azul, todo esto junto está ocurriendo en tu signo Leo este 31 de enero. Un período de intranquilidad, de temor a “algo” que puede suceder, pero que no se sabe ciertamente. Lo mejor es no tomar decisiones significativas mientras dura la influencia del eclipse y evitar litigios legales, la firma de documentos importantes, compras de casas o terrenos y negocios en los que haya cuestiones que no estén del todo claras. En el amor nada de peleas. Respira hondo, deja pasar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Virgo

Ciertas cosas salen de control

Las cosas salen de control, todo se conmociona. Es un tiempo estupendo para ser revolucionario, inventar algo nuevo en el amor, el trabajo, tu carrera, pero también para tener presente que sin organización no se puede lograr nada. No tomes decisiones apresuradas mientras dura la influencia de la Luna eclipsada. Cuida también tus hábitos pues si en el pasado tuviste problemas de adicciones podrías tener recaídas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

Contradicciones, indecisiones

Las energías que proceden del eclipse son contradictorias lo cual acentúa la indecisión de tu signo librano. Lo más acertado es no emitir juicios u opiniones si no estás absolutamente seguro de lo que vas a decir, particularmente en el amor ya que hay un tono de inestabilidad emocional en tu entorno, que felizmente durará poco, pero que si lo alimentas con alguna discusión o pelea sin sentido estropearía una noche que debe ser de romanticismo y poesía, de arte, belleza y amor. Si te dicen algo que no te agrada contén tu respuesta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión

Apetitos, deseos, desconfianzas

La tónica que impera es de desconfianza y sospecha, pero también de apetitos y deseos. Esta combinación, si la canalizas bien, te ayudará a conquistar el amor, tener una noche estupenda en la intimidad sexual, y pasarla a todo tren. Sin embargo, si te dejas llevar por las influencias negativas de las gentes pesimistas que se te acercarán terminarías angustiado y enojado como ellos. ¿Lo mejor? Tomarlo todo deportivamente y vivir intensamente este hermoso espectáculo que te regala el cosmos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sagitario

Cierto sentido de inestabilidad

El eclipse y la combinación de tu regente Júpiter directo en tránsito por Escorpión causa desazón y temor, un cierto sentido de inestabilidad. Mantén tu compostura frente a los provocadores y sigue tus planes de una forma consistente. Felizmente la influencia positiva de tu regente Júpiter te ayuda a contrarrestar ciertos sentimientos tristes causados por desilusiones, desengaños o decepciones. Sabrás realmente quiénes son tus amigos, y quienes no. Podrás separar la leña de la paja y al hacerlo habrás dado un paso concreto hacia tu seguridad emocional y social. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Te vuelves muy aprensivo

La influencia de este eclipse en esta época en que Saturno transita por tu signo en el largo retorno que se repite cada 30 años puede volverte demasiado aprensivo y tomar todo lo que escuches de una manera personal. Pueden ocurrir algunas pérdidas de dinero así que vigila bien tu economía y no entres en negocios poco claros. Ten cuidado en los cajeros automáticos si vas a visitarlos de noche, o en lugares peligrosos. Si vas a viajar hazlo con mucha antelación porque habrá demoras de última hora. Con prevención tendrás una noche estupenda porque el amor está bien auspiciado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Acuario

Evita asociarte con personas que te desalienten

Debido a que el eclipse ocurre en tu signo opuesto, o sea, en Leo, y debes ser muy moderado y juicioso ya que este acontecimiento cósmico tiende a desalentarte un poco, alejarte de tus metas y desorientarte. Lo mejor es que lo disfrutes junto a la persona amada en un paseo romántico, una cena íntima, algo que traiga una sensación de paz, tranquilidad y amor a tu vida. No te conviene empezar nada nuevo sino más bien seguir con tus proyectos, pero sin acelerarte. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piscis

Intuiciones que pueden confundirte

Estarás en un tono muy intuitivo lo cual te ayudará mucho a darte cuenta cuando te quieren engañar, pero como impera también un aura de ansiedad puedes errar pensando que tienes una intuición real, cuando lo que estás sintiendo es simplemente un temor o una sospecha. ¿Lo mejor? Ponerlo todo en perspectiva y proponerte pasarla bien, además ¡estás en tu ciclo de cumpleaños y este es un regalo que te da la vida! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir





Salud



Has entrado en un ciclo astral que te permitirá regenerar tu sistema nervioso y tu metabolismo dentro de pocos días. Los malestares de salud pasados son historia y ahora te encuentras en medio de un proceso recuperativo excelente con muy buenas perspectivas, pisciano.

Trabajo



Tranquilízate. Afortunadamente vas a salir bien de una situación legal embarazosa relacionada con tu actividad laboral y podrás reiniciar una etapa de trabajo productiva. Estás en un momento de actividad laboral incesante, y los cambios que ahora surjan en tu vida serán positivos.

Dinero y fortuna



Durante este ciclo planetario se requiere mucha paciencia ya que estás demasiado ansioso. El dinero llegará cuando debe llegar. Tal vez en estos momentos no te rinde lo suficiente y hasta hayas tenido que incurrir en gastos adicionales, pero no te inquietes pues pronto todo estará como deseas.



publicidad

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de concentración y seguir una idea hasta el fin.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Piscis: la dispersión, apartar tu atención de tus metas y saltar de una cosa a otra sin terminar ninguna bien.

¿Qué debo evitar?: las omisiones, los olvidos, dejar todo en la memoria y no tomar buena nota de mis prioridades.