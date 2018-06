Piscis – Miércoles 27 de junio del 2018: una situación divertida

Si te sugestionas y te dejas influir negativamente por cierto sentimiento de inseguridad podrías interpretar de manera errónea las señales que te lleguen. Un contratiempo menor puede volverte inquieto y pensar que no te aman, pero no es así. Simplemente se trata de los juegos cósmicos en tu signo que te hacen ser algo más celoso y susceptible de la cuenta.

No olvides que después del verbo amar, la otra palabra más hermosa de la lengua española es “ayudar”. Extiende tu mano amiga y no esperes recompensa nunca, solamente así serás feliz y no te decepcionarás.