Piscis – Miércoles 25 de julio de 2018: descubrirás el significado oculto de la cosas

Aviso: mañana el planeta Mercurio entrará retrógrado en Leo. Tienes que actuar con decisión y al mismo tiempo, matizar tus palabras y acciones con ternura para no dar la impresión de ser alguien frío o distante pues tú, pisciano, no eres así. Una amistad que hace tiempo no ves arroja luz sobre un proyecto económico muy productivo. Escucha sus consejos y recomendaciones pues su experiencia te será muy útil en estos momentos y podrás efectuar buenas inversiones con tu dinero.