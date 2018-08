Piscis – Miércoles 15 de agosto de 2018: un encuentro excepcional

Es tiempo de tomar en tus manos las riendas de tu destino y no dejarte envolver por gentes menos evolucionada que tú, pisciano. Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de salir adelante en todo lo que te propongas. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, concentrar tu energía en una sola dirección y trabajar duro, así como no perder nunca la fe en ti mismo.