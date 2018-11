Piscis – Miércoles 14 de noviembre de 2018: consolidas pasos hacia el éxito en tus asuntos

Actúa sobre la base de los hechos, no de promesas que pueden incumplirse y verás como entonces no tienes ningún motivo para sentirte defraudado con nadie. Poco a poco verás resultados donde antes veías dificultades.

Una vez que te hayas propuesto hacer algo no saltes de rama en rama sino mantén un rumbo seguro pues es la única manera de llegar a tus metas durante esta etapa final del año, pisciano. Pronto tendrás en tus manos lo que necesitas. No te sugestiones ni te dejes impresionar ni manipular sentimentalmente por personas que carecen del conocimiento para tomar decisiones.

Salud Este día se presenta con un tono intenso dentro de tu vida pues son muchas las cosas que quieres hacer y te parece que el tiempo no te alcanza lo cual tiende a crear estados de ansiedad que pueden repercutir en tu sistema digestivo.

Dinero y fortuna

Has aprendido de las lecciones económicas pasadas y cuando ahora te llegue ese dinero que esperas no corras a gastarlo. No es bueno despilfarrar. Hay agradables noticias dentro de las finanzas y tu sector del dinero, pero debes asimilarlas para sacarles fruto y aprovecharlas íntegramente.