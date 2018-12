Piscis – Miércoles 12 de diciembre de 2018: una visión diferente en el amor

Hay un toque de alegría en tu vida que te ayuda a conseguir lo que has estado buscando desde hace algún tiempo. Estás en un momento importante para tu vida amorosa pues finalmente logras lo que has estado deseando desde algún tiempo. Hoy miércoles se combina la energía directa de tu regente, Neptuno, con el tránsito planetario de Mercurio y lo que pensaste iba a salir de una forma, sale de otra, pero ¡mejor! Lo adecuado es que tomes las cosas según se vayan presentando y pongas a funcionar tu versatilidad y capacidad de adaptación al máximo pues ahora, más que en otras ocasiones, te hará mucha falta, pisciano.

Amor

No te impacientes si no te dan una respuesta inmediata porque lo mejor está por ocurrir. Si te sientes atraído, o atraída, hacia otra persona y no puedes entender por qué, no te inquietes, sigue adelante. El amor cuando surge se vive, no se cuestiona.