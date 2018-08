Piscis – Martes 7 de agosto de 2018: un nuevo aliciente en tu vida amorosa

Una cuestión que estaba dudosa comienza a solucionarse de forma positiva, pisciano Ve planeando todo desde ahora para cuando llegue tu próximo fin de semana. Se aproximan etapas florecientes en las que contarás con dinero suficiente para enfrentar tus gastos. No dejes que otras personas ajenas a tu vida sentimental se inmiscuyan en tus cuestiones amorosas e interfieran en tus relaciones con tu pareja. La Luna trae prosperidad a tu vida y el azar está bien auspiciado. Prepara las maletas porque hay un viaje que está próximo a realizarse.

Amor

No estés cuestionándote si te quieren o no te quieren ni tampoco escuches los rumores insidiosos de personas negativas que te llenan la cabeza de ideas que no son ciertas.