Piscis – Martes 6 de noviembre de 2018: un momento feliz en tu vida amorosa

Es día y noche de sorpresas y en el amor ocurren novedades como consecuencia al tránsito de la Luna por el signo escorpiónido, de tu elemento agua. Un amigo te confiará algo que te admirará. Tal vez sea una declaración sentimental o una confidencia en la que te enteres de alguien que te busca, y a quien no le has prestado atención. Asimismo existen diferentes combinaciones planetarias que están incidiendo fuertemente en tu vida amorosa. Esta semana de noviembre se presentará muy diferente a lo que habías pensado.

Trabajo Si algo no está funcionando bien en tu trabajo y cae dentro de tu marco de responsabilidades no tienes por qué callarte. Expresa tu opinión porque de lo contrario tu silencio podría volverte cómplice de una situación nada buena y te perjudicaría.



Dinero y fortuna

No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues hoy martes te percatarás que estás avanzado hacia la consecución de tus metas. No confíes mucho en los juegos de azar porque en ellos no se encuentra la solución de tus problemas financieros.