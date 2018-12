Piscis – Martes 4 de diciembre de 2018: no te apresures, lo que buscas llegará

Tendrás que enfrentar situaciones nuevas con optimismo y frescura a fin de evitarte complicaciones innecesarias en tu vida sentimental. No hagas caso a comentarios de personas maliciosas y continúa tu ritmo de vida habitual. Este será un fin de semana de alegrías familiares al reunirte con seres queridos que hace tiempo no ves. Es tiempo de regocijo así que nada de tristezas. Si te sientes angustiado por algo que has escuchado y te está comiendo el mal de los celos no dejes que esas emociones te vayan a estropear la vida y mucho menos te conviertas en un policía sentimental preguntando e investigando todo lo que hace tu pareja.