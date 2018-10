Piscis - Martes 30 de octubre de 2018: guíate por lo que te está indicando tu corazón

Estás entrando en tu momento para decidir tu destino. Tu intuición pisciana acompañada de tu imaginación activa serán los factores determinantes en tu vida amorosa y en tu trabajo. Te sorprenderás lo bien que desarrollas una tarea complicada y como terminas antes de lo proyectado ahora que tienes la energía planetaria directa de Marte y Mercurio de tu parte, pero ¡ojo! En cuestiones sentimentales no te lances a nada arriesgado porque tu regente, Neptuno, aún continúa retrógrado, y puedes estar suponiendo cosas que no existen, sospechas que están solamente en tu imaginación.

Dinero y fortuna Si en el presente no estás en la mejor situación económica no te desesperes ni te lamentes porque así solamente atraes malas vibraciones. Pronto habrá dinero en tu camino. Tu signo está bien auspiciado y la fortuna se te acerca a tus manos. Todo mejorará a medida que tu regente, Neptuno, finalice su tránsito retrógrado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu disposición para rectificar un error y empezar de nuevo en algo que te dará resultados.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: un recuerdo que puede entristecerte al pensar en situaciones del pasado que ya no se pueden repetir.

¿Qué debo evitar?: las asociaciones con personas que exageran todo.

Frase del día: no es de tontos devolver el mal con el bien, es de sabios porque así no cargamos nada negativo en nuestras vidas.