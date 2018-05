Piscis – Martes 29 de mayo del 2018: el plenilunio te revela muchos secretos

Te sentirás muy halagado, pisciano. Una invitación se convierte en algo más y se profundizan tus sentimientos hacia quien no pensabas. El amor y la amistad son valores que no todos conocen ni aprecian. Actúa tú, siguiendo tus principios, pero no esperes recompensas ni retribuciones porque si no las recibes te defraudarías. No olvides que la persona más importante en la vida eres tú, no en sentido egoísta, sino existencial porque si no te amas ni te cuidas no podrías hacerlo a los demás.