Piscis – Martes 28 de agosto de 2018: una sorpresa sentimental muy grata

Durante estos días se te acercarán algunas personas poco educadas que tratarán de imponer sus criterios, sus puntos de vista, tanto religiosos como políticos. Responde con buen humor a los provocadores y no te dejes manipular por ellos. Algunos están molestos con tus éxitos y te harán comentarios que te irritarán. ¡Ignórales! No dejes que ese tipo de gentes te manipulen y amarguen tu día. La energía que recibiste recientemente procedente del plenilunio en tu signo está activando fuertemente tu sexto sentido e intuición piscianas y con esa capacidad a tu favor no habrá espacio para el engaño, nadie podrá confundirte, Piscis.